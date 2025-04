В Киев прибыла помощница госсекретаря США

Детали

Во время своего визита Карен Донфрид встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и представителями офиса президента.

“Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции”, — говорится в сообщении.

Добавим

Донфрид была назначена помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии 29 сентября 2021 года.

.@StateEURAssistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. Commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine’s Euro-Atlantic integration.pic.twitter.com/OMkCif0MeP

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября проведут в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина — США.

1 сентября в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства. В частности, в нем было отмечено, что Украина и Соединенные Штаты активизируют комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.