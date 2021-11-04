В Киев прибыла помощница госсекретаря США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киев с официальным визитом прибыла помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом сообщило посольство США в Украине, информирует УНН.
Детали
Во время своего визита Карен Донфрид встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и представителями офиса президента.
“Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции”, — говорится в сообщении.
Добавим
Донфрид была назначена помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии 29 сентября 2021 года.
.@StateEURAssistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. Commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine’s Euro-Atlantic integration.pic.twitter.com/OMkCif0MeP— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv)November 4, 2021
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября проведут в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина — США.
1 сентября в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства. В частности, в нем было отмечено, что Украина и Соединенные Штаты активизируют комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.