До Києва прибула помічниця держсекретаря США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. До Києва із офіційним візитом прибула помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Про це повідомило посольство США в Україні, інформує УНН.
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Під час свого візиту Карен Донфрід зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою та представниками Офісу президента.
“Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід сьогодні перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
Донфрід було призначено помічницею державного секретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня 2021 року.
.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine’s Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен 10 листопада проведуть у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна — США.
1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.
За підсумками зустрічі Україна та США опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Зокрема, у ній було зазначено, що Україна та Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яку буде переорієнтовано та забезпечено ресурсами для подолання викликів 21-го століття.