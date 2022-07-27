В Киев прибыла глава МИД Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в Киев прибыла министр иностранных дел Словении Таня Файон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее Twitter.
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"Только что приехала в Киев. Здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словенией Украине и ее мужественного народа", – написала Таня Файон.
Just arrived in #Kyiv. Это express political and practical support #Slovenia to #Ukraine and его плодотворных людей. #StandWithUkrainepic.twitter.com/nTYvD0TDUN— Tanja Fajon (@tfajon) July 27, 2022
Напомним
Украина надеется выйти на уровень положительного результата в переговорах по членству в ЕС во время председательства Словении в Европейском Союзе.