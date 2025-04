До Києва прибула глава МЗС Словенії

Цитата

"Щойно приїхала до Києва. Тут, щоб висловити політичну та практичну підтримку Словенією України та її мужнього народу", – написала Таня Файон.

Just arrived in #Kyiv. Here to express political and practical support of #Slovenia to #Ukraine and its courageous people. #StandWithUkraine pic.twitter.com/nTYvD0TDUN

— Tanja Fajon (@tfajon) July 27, 2022

Нагадаємо

Україна сподівається вийти на рівень позитивного результату в переговорах щодо членства в ЄС під час головування Словенії у Європейському Союзі.