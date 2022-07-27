До Києва прибула глава МЗС Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні до Києва прибула міністр закордонних справ Словенії Таня Файон. Про це повідомляє УНН із посиланням на її Twitter.
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"Щойно приїхала до Києва. Тут, щоб висловити політичну та практичну підтримку Словенією України та її мужнього народу", – написала Таня Файон.
Just arrived in #Kyiv. Here to express political and practical support of #Slovenia to #Ukraine and its courageous people. #StandWithUkraine pic.twitter.com/nTYvD0TDUN— Tanja Fajon (@tfajon) July 27, 2022
Нагадаємо
Україна сподівається вийти на рівень позитивного результату в переговорах щодо членства в ЄС під час головування Словенії у Європейському Союзі.