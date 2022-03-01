Десятки дипломатов вышли из зала Совета ООН во время видеовыступления главы МИД России

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В Женеве в знак протеста против вторжения России в Украину дипломаты покинули зал Совета ООН по правам человека перед онлайн-выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Désarmement.

Детали

"Представители Евросоюза и его партнеров вышли во время заявления министра Лаврова на конференции по разоружению сегодня утром, чтобы продемонстрировать поддержку Украине", - говорится в твите, опубликованном французской делегацией.

На видео видно, что зал покинуло десятки дипломатов.

Лавров не смог приехать на встречу из-за санкций против России за вторжение в Украину: европейские страны заблокировали воздушное пространство для российских самолетов.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement

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