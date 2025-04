Десятки дипломатів вийшли із зали Ради ООН під час відеовиступу глави МЗС Росії

Деталі

"Представники Євросоюзу та його партнерів вийшли під час заяви міністра Лаврова на Конференції з роззброєння сьогодні вранці, щоб продемонструвати підтримку Україні", - ідеться у твіті, який опублікувала французька делегація.

На відео видно, що залу покинуло десятки дипломатів.

Лавров не зміг приїхати на зустріч через санкції проти Росії за вторгнення в Україну: європейські країни заблокували для російських літаків повітряний простір.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

