Десятки тысяч людей присоединились к новым протестам против пенсионной реформы во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Десятки тысяч людей снова вышли на улицы Франции в четверг в знак протеста против непопулярной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Протесты происходят за день до ожидаемого решения Конституционного совета о законности запланированных изменений. Он может отменить реформу частично или полностью или объявить ее неконституционной.
Профсоюзы призвали накануне к митингам и ожидают, что в них примут участие от 400 000 до 600 000 человек. На 12-й день общенациональной акции протестующие перекрыли дороги, железнодорожные пути и нефтеперерабатывающие заводы. Сборщики мусора в Париже снова объявили забастовку.
Также в Париже демонстранты ворвались в штаб-квартиру французской группы компаний класса люкс LVMH и подожгли петарды.
Власти задействовали 11 500 полицейских, 4 200 из них только в Париже.
Une charge de la police qui, une nouvelle fois, n’a pour objectif que de frapper. #Paris #greve13avril #manif #manif13avril #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/i3S3hIOENy— AB7 Média (@Ab7Media) April 13, 2023
The Parisian protesters against Macron are marching towards Place de la Bastille and we all know what happened there in 1789!#franceprotest #paris pic.twitter.com/qhOLFuhXw0— James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023
Добавим
Протесты направлены против постепенного повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Спор усилился, потому что правительство протолкнуло текст реформы через Национальное собрание без голосования.
Протесты, которые были мирными в течение нескольких недель, с тех пор были омрачены массовым насилием.
Stratégie policière hyper agressive et anxiogène dans la manif parisienne. #Paris #greve13avril #manif13avril pic.twitter.com/RBoH6iQJ8O— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) April 13, 2023