Десятки тысяч людей присоединились к новым протестам против пенсионной реформы во Франции

Детали

Протесты происходят за день до ожидаемого решения Конституционного совета о законности запланированных изменений. Он может отменить реформу частично или полностью или объявить ее неконституционной.

Профсоюзы призвали накануне к митингам и ожидают, что в них примут участие от 400 000 до 600 000 человек. На 12-й день общенациональной акции протестующие перекрыли дороги, железнодорожные пути и нефтеперерабатывающие заводы. Сборщики мусора в Париже снова объявили забастовку.

Также в Париже демонстранты ворвались в штаб-квартиру французской группы компаний класса люкс LVMH и подожгли петарды.

Власти задействовали 11 500 полицейских, 4 200 из них только в Париже.

Une charge de la police qui, une nouvelle fois, n’a pour objectif que de frapper. #Paris #greve13avril #manif #manif13avril #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/i3S3hIOENy

— AB7 Média (@Ab7Media) April 13, 2023

The Parisian protesters against Macron are marching towards Place de la Bastille and we all know what happened there in 1789!#franceprotest #paris pic.twitter.com/qhOLFuhXw0

— James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023

Добавим

Протесты направлены против постепенного повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Спор усилился, потому что правительство протолкнуло текст реформы через Национальное собрание без голосования.

Протесты, которые были мирными в течение нескольких недель, с тех пор были омрачены массовым насилием.

Stratégie policière hyper agressive et anxiogène dans la manif parisienne. #Paris #greve13avril #manif13avril pic.twitter.com/RBoH6iQJ8O

— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) April 13, 2023