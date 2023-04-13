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Десятки тисяч людей приєдналися до нових протестів проти пенсійної реформи у Франції

Київ • УНН

 • 608843 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці Франції у четвер на знак протесту проти непопулярної пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на AFP.

Десятки тисяч людей приєдналися до нових протестів проти пенсійної реформи у Франції

Деталі

Протести відбуваються за день до очікуваного рішення Конституційної ради щодо законності запланованих змін. Вона може скасувати реформу частково чи повністю або оголосити її неконституційною.

Профспілки закликали напередодні до мітингів та очікують, що в них візьмуть участь від 400 000 до 600 000 осіб. На 12-й день загальнонаціональної акції протестувальники перекрили дороги, залізничні колії та нафтопереробні заводи. Складачі сміття в Парижі знову оголосили страйк.

Також у Парижі демонстранти увірвалися до штаб-квартири французької групи компаній класу люкс LVMH та підпалили петарди.

Влада задіяла 11 500 поліцейських, 4 200 з них тільки в Парижі.

Une charge de la police qui, une nouvelle fois, n’a pour objectif que de frapper. #Paris #greve13avril #manif #manif13avril #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/i3S3hIOENy

— AB7 Média (@Ab7Media) April 13, 2023

The Parisian protesters against Macron are marching towards Place de la Bastille and we all know what happened there in 1789!#franceprotest #paris pic.twitter.com/qhOLFuhXw0

— James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023

Додамо

Протести спрямовані проти поступового підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років.

Суперечка посилилася, бо уряд проштовхнув текст реформи через Національні збори без голосування.

Протести, які були мирними протягом кількох тижнів, відтоді були затьмарені масовим насильством.

Stratégie policière hyper agressive et anxiogène dans la manif parisienne. #Paris #greve13avril #manif13avril pic.twitter.com/RBoH6iQJ8O

— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) April 13, 2023

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