Что празднуют 23 июня в Украине и мире

Этот день наполнен спортивным духом, чествованием государственных служащих и женщин-инженеров, а также — что самое интересное — по новому календарю именно на вечер этого дня приходится самое мистическое летнее празднование украинцев, пишет УНН

День государственной службы

Официальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 23 июня. Он установлен для того, чтобы подчеркнуть важность роли государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического и правового государства. В этот день поздравляют всех госслужащих, которые своим трудом обеспечивают функционирование государственных институтов.

Международный Олимпийский день (International Olympic Day)

Праздник спорта и здоровья, основанный Международным олимпийским комитетом (МОК). Именно 23 июня 1894 года усилиями барона Пьера де Кубертена был создан МОК и принято решение о возрождении Олимпийских игр. Традиционно в этот день по всему миру проходят массовые забеги и спортивные мероприятия.

Международный день женщин-инженеров (International Women in Engineering Day)

Глобальная инициатива, призванная отметить выдающиеся достижения женщин в области инженерии. Праздник также направлен на поощрение девушек выбирать технические специальности и разрушение гендерных стереотипов в STEM-профессиях.

День государственной службы ООН (UN Public Service Day)

Международный праздник, который совпадает с украинским. Он отмечает ценность государственной службы для общества и отмечает вклад государственных служащих в процесс развития во всем мире.

Международный день вдов (International Widows' Day)

Официальный день ООН, установленный для привлечения внимания к тяжелому положению миллионов вдов и их детей. Во многих странах мира женщины, потеряв мужа, сталкиваются с бедностью, дискриминацией и лишением имущественных прав.

День печатной машинки (Typewriter Day)

Именно 23 июня 1868 года американский изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз получил патент на первую коммерчески успешную печатную машинку. Он же изобрел раскладку клавиатуры QWERTY, которой мы пользуемся до сих пор на наших смартфонах и ноутбуках.

День розового цвета (National Pink Day)

Неофициальный праздник в США и мире, посвященный всем оттенкам розового — от пастельного до яркой фуксии. Прекрасный повод добавить немного этого цвета в свой сегодняшний гардероб.

Канун Рождества Иоанна Предтечи (Ивана Купала)

Поскольку по новому (новоюлианскому) календарю Рождество Иоанна Крестителя сместилось на 24 июня, ночь с 23 на 24 июня становится той самой Купальской ночью. Именно в этот вечер по народным традициям плетут венки, пускают их на воду, разжигают купальские костры и ищут мифический цветок папоротника.

День памяти мученицы Агриппины (Килины)

По новому календарю чествуют римскую мученицу Агриппину (III век). В народе этот день исторически называли "Горпина Купальница", так как с этого дня начинались массовые купания в реках и подготовка к празднику Купала.

Вторник Петрова поста

Для верующих, которые соблюдают пост, действует послабление: разрешается употреблять горячую пищу с добавлением растительного масла, а также грибы.