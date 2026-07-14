Что празднуют 14 июля в Украине и мире

14 июля в мире отмечают национальный праздник Франции — День взятия Бастилии, а также дни осведомленности об акулах и небинарных людях. По новому церковному календарю в Украине чтят апостола Акилу. О главных событиях 14 июля расскажет УНН.

День осведомленности об акулах (Shark Awareness Day)

Важная экологическая инициатива. Несмотря на устрашающий имидж, созданный кинематографом, акулы играют критическую роль в поддержании здоровья океанских экосистем. Сегодня экологи призывают остановить их массовое истребление (особенно ради акульих плавников) и развеивают мифы об этих древних хищниках.

Международный день небинарных людей (International Non-Binary People's Day)

День, направленный на повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди, чья гендерная идентичность не вписывается в традиционную бинарную систему, исключительно мужчина или исключительно женщина. Дата выбрана специально: она находится ровно посередине между Международным женским днем и Международным мужским днем.

День взятия Бастилии во Франции

Самый главный праздник страны. 14 июля 1789 года вооруженная толпа парижан штурмом взяла крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Традиционно в Париже проходит грандиозный военный парад на Елисейских полях и масштабные салюты у Эйфелевой башни.

День макарон с сыром (National Mac and Cheese Day)

Всемирно известный гастрономический праздник, посвященный культовому блюду Macaroni and Cheese. Это лучший повод для сытного комфортного ужина.

День хаоса и беспорядка (Pandemonium Day)

Шуточный и психологический праздник. Он призывает хотя бы на один день отпустить контроль, не расстраиваться, если планы идут наперекосяк, и позволить себе немного побыть в хаосе, снимая стресс от постоянного планирования.

День рулетки / измерительной ленты (National Tape Measure Day)

Именно 14 июля 1868 года изобретатель Элвин Феллоуз запатентовал пружинную рулетку в металлическом корпусе — инструмент, без которого сегодня не обходится ни одно строительство или ремонт.

День нудистов (National Nude Day)

Неофициальный праздник сторонников натуризма, которые отстаивают право на гармонию с природой без одежды.

День памяти апостола от 70-ти Акилы

По новому (новоюлианскому) календарю, 14 июля чтят святого Акилу, ученика апостола Павла. В древности этот день в народе называли "Акилы, Дозоры". Крестьяне выходили на поля "в дозор", чтобы следить за урожаем и защитить его от непогоды и сильных ветров. Также считалось, что с этого дня лето начинает идти на убыль.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 14 июля чтят память святых бессребреников Космы и Дамиана. Народное название праздника — "Летние Кузьминки". Традиционно это считалось сугубо женским днем: женщины устраивали посиделки, собирались вместе, варили общую кашу, пели песни и отдыхали от тяжелой полевой работы.