Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5,1 тысячи, более 16 тысяч ранены
Киев • УНН
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 5 119 человек, ранено 16 740 человек. Власти переходят от спасательной операции к обеспечению жильём пострадавших.
Официальное число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в конце июня, возросло до 5 119 человек. Количество раненых остается неизменным – 16 740 человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, пишет УНН.
Детали
По словам Родригеса, число погибших увеличилось на 50 человек по сравнению с данными, обнародованными в пятницу. В то же время число спасенных из-под завалов с начала июля остается неизменным и составляет 6 462 человека.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня с интервалом в 39 секунд. Стихия разрушила здания, повредила системы электро- и водоснабжения и затронула как минимум семь штатов страны. Наибольшие разрушения понесли штат Ла-Гуайра и район Большого Каракаса.
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В настоящее время власти постепенно переходят от поисково-спасательной операции к обеспечению жильем людей, оставшихся без домов, в то время как международные спасательные команды уже начали покидать страну.
Официальной информации о количестве пропавших без вести венесуэльские власти пока не обнародовали. В то же время, по оценкам оппозиции, пропавшими могут считаться почти 30 тысяч человек.
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