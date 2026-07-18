Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч

Официальное число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, превысило 5 тыс. человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные властей, пишет УНН.

Детали

По информации главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, число погибших возросло до 5069 человек, еще 16 740 человек получили ранения. В то же время более 6400 человек удалось спасти из-под завалов.

Предупреждение о цунами после мощного землетрясения у берегов Мексики отменено

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей в несколько секунд, вызвав масштабные разрушения, перебои с электро- и водоснабжением как минимум в семи штатах. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра.

Тысячи людей остаются без жилья

В настоящее время спасательные работы в отдельных районах продолжаются, однако основное внимание уже сосредоточено на оказании гуманитарной помощи и восстановлении. Тысячи людей остаются во временных убежищах, а власти планируют на этой неделе передать первые 200 единиц постоянного жилья.

По официальным данным, как минимум 300 погибших до сих пор не удалось идентифицировать. В то же время правительство не обнародовало количество пропавших без вести, тогда как оппозиция оценивает его почти в 30 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на юге Мексики, толчки ощущались в Гватемале и Сальвадоре