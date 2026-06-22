Чиновников горсовета Днепра подозревают в схеме растраты 15 млн грн на мусорном полигоне

Шести лицам в Днепре сообщено о подозрении в завладении около 15 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге при выполнении работ по обслуживанию полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры шести лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге - говорится в сообщении.

Среди подозреваемых - директор коммунального предприятия, его заместитель, главный бухгалтер и главный инженер, а также руководитель и бухгалтер подконтрольного частного общества. Действия фигурантов квалифицированы по ряду статей УК Украины, в частности за присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог.

По данным следствия, в 2016 году коммунальное предприятие Днепровского городского совета заключило договор со связанной частной компанией на содержание и обслуживание полигона твердых бытовых отходов площадью более 130 гектаров — единственного официального места захоронения и сортировки отходов в городе.

Согласно условиям договора, подрядчик должен был выполнять комплекс работ по эксплуатации полигона, в частности уплотнение и разравнивание отходов, пересыпку их грунтом, содержание технологических дорог и т.д. В то же время следствием установлено, что значительная часть этих работ фактически не выполнялась — их осуществляло само коммунальное предприятие.

Несмотря на это, должностные лица оформляли и подписывали акты о якобы выполненных работах, на основании которых подконтрольному обществу безосновательно перечислялись бюджетные средства.

В период с июля 2024 года по январь 2026 года таким образом из бюджета было перечислено около 15 млн грн.

Следствие продолжается, проверяется причастность других лиц к схеме.

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