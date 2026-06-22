Чиновников горсовета Днепра подозревают в схеме растраты 15 млн грн на мусорном полигоне

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
10:08 • 12185 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
08:50 • 16259 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
08:39 • 17128 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
08:20 • 22588 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
21 июня, 19:27 • 29161 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
21 июня, 18:47 • 60077 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
21 июня, 17:06 • 42834 просмотра
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналистVideo
Эксклюзив
21 июня, 11:42 • 49944 просмотра
10-й КиевПрайд Марш состоялся в центре столицы - противники собрались без столкновенийPhotoVideo
21 июня, 09:44 • 64066 просмотра
Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениямVideo
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 86714 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
3.9м/с
34%
751мм
Популярные новости
Переговоры США и Ирана в Швейцарии завершились, цены на нефть выросли22 июня, 01:48 • 24535 просмотра
Более 50 дронов атаковали москву ночью 22 июня22 июня, 02:32 • 25520 просмотра
Вашингтон и Тегеран достигли прогресса на переговорах в Швейцарии - глава МИД Ирана22 июня, 03:33 • 7428 просмотра
У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена07:26 • 20807 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 13143 просмотра
публикации
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
10:08 • 12187 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 13404 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto08:20 • 22591 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 86715 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 82990 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Франция
Испания
Севилья
Европа
Азия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 24021 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 28505 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 48341 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 52632 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 68791 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Чиновников горсовета Днепра подозревают в схеме растраты 15 млн грн на мусорном полигоне

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Шестерым чиновникам сообщено о подозрении в завладении 15 млн грн бюджетных средств во время обслуживания полигона твердых бытовых отходов в Днепре. Следствие установило, что работы фактически не выполнялись, а средства перечислялись подконтрольной частной компании.

Чиновников горсовета Днепра подозревают в схеме растраты 15 млн грн на мусорном полигоне

Шести лицам в Днепре сообщено о подозрении в завладении около 15 млн грн бюджетных средств и служебном подлоге при выполнении работ по обслуживанию полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры шести лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге

- говорится в сообщении.

Среди подозреваемых - директор коммунального предприятия, его заместитель, главный бухгалтер и главный инженер, а также руководитель и бухгалтер подконтрольного частного общества. Действия фигурантов квалифицированы по ряду статей УК Украины, в частности за присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог.

По данным следствия, в 2016 году коммунальное предприятие Днепровского городского совета заключило договор со связанной частной компанией на содержание и обслуживание полигона твердых бытовых отходов площадью более 130 гектаров — единственного официального места захоронения и сортировки отходов в городе.

Согласно условиям договора, подрядчик должен был выполнять комплекс работ по эксплуатации полигона, в частности уплотнение и разравнивание отходов, пересыпку их грунтом, содержание технологических дорог и т.д. В то же время следствием установлено, что значительная часть этих работ фактически не выполнялась — их осуществляло само коммунальное предприятие.

Несмотря на это, должностные лица оформляли и подписывали акты о якобы выполненных работах, на основании которых подконтрольному обществу безосновательно перечислялись бюджетные средства.

В период с июля 2024 года по январь 2026 года таким образом из бюджета было перечислено около 15 млн грн.

Следствие продолжается, проверяется причастность других лиц к схеме.

За добычу ископаемых без разрешений на 1,5 млрд грн объявлено 9 подозрений - Генпрокурор22.06.26, 10:32 • 4648 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП