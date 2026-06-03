Чиновника КГГА будут судить из-за займов, которые обошлись Киеву более чем в 580 млн грн

Чиновника КГГА будут судить за служебную халатность, в результате которой город брал миллионные займы и выплатил за их обслуживание более 581 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя Департамента финансов КГГА.

Его обвиняют в служебной халатности, которая, по данным следствия, нанесла территориальной общине столицы более 581 млн грн убытков.

Следствие установило, что чиновник на протяжении нескольких лет согласовывал выпуск облигаций местного займа, благодаря которым город привлекал кредиты и выплачивал сотни миллионов гривен процентов за их обслуживание.

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В то же время доходы столичного бюджета превышали расходы, то есть Киев имел достаточно собственных средств и, по версии следствия, не нуждался в привлечении займов.

В январе 2026 года чиновнику сообщили о подозрении. На данный момент дело передано в суд.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов.

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