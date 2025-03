Британские эксперты обнаружили масштабную кампанию по дезинформации в интересах Кремля

Детали

По мнению исследователей, разделы с комментариями на порталах этих изданий были буквально оккупированы прокремлевскими троллями, стремящимися сманипулировать картиной общественного мнения.

Эксперты: Объектами операции влияния стали 32 СМИ из 16 стран мира

Объектами операции влияния стали 32 СМИ из 16 стран мира, включая британские The Daily Mail, Daily Express и The Times, американские Fox News и The Washington Post, французский Le Figaro, немецкие Der Spiegel и Die Welt, а также итальянскую La Stampa.

Команда экспертов обнаружила 242 истории, в которых в ответ на факты, имеющие отношение к России, были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные высказывания. Затем, по версии исследователей, эти комментарии передавались ряда русскоязычных СМИ, которые использовали их в качестве основы для своих публикаций с неоднозначным темам.

Кампания обострилась в 2018 году, уверены британские эксперты. В последнее время в фокусе ее внимания был, в частности, вывод войск США и Великобритании из Афганистана, пишут они.

Исследования уже прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его мнению, “этот доклад подчеркивает угрозу для нашей демократии от дезинформации в интернете, которую поддерживает российское государство”.

Ранее

23 февраля, в пресс-службе Twitter Inc. сообщили, что заблокировали более 30 аккаунтов, вероятно связанных с Агентством интернет-исследований — “Ольгинской фабрикой троллей”. По мнению компании, эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.