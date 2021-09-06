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17 березня, 19:38 • 89961 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114229 перегляди

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:48 • 160767 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178127 перегляди

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Британські експерти виявили масштабну кампанію з дезінформації в інтересах Кремля

Британські експерти виявили масштабну кампанію з дезінформації в інтересах Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В рамках масштабної операції впливу західні засоби масової інформації систематично піддавалися маніпуляціям для поширення пропаганди та дезінформації в інтересах Кремля. До такого висновку прийшли експерти з Центру вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету в британському Уельсі. Витяги з їх дослідження наводить у понеділок, 6 вересня, на своєму сайті британська газета The Evening Standard, передає УНН.

Деталі

На думку дослідників, розділи з коментарями на порталах цих видань були буквально окуповані прокремлівськими тролями, що прагнули маніпулювати картиною громадської думки.

Експерти: Об’єктами операції впливу стали 32 ЗМІ з 16 країн світу

Об’єктами операції впливу стали 32 ЗМІ з 16 країн світу, включаючи британські The Daily Mail, Daily Express і The Times, американські Fox News і The Washington Post, французьку Le Figaro, німецькі Der Spiegel і Die Welt, а також італійську La Stampa.

Команда експертів виявила 242 історії, в яких у відповідь на факти, що мають відношення до Росії, були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні висловлювання. Потім, за версією дослідників, ці коментарі передавалися ряду російськомовних ЗМІ, які використовували їх в якості основи для своїх публікацій з неоднозначним темам.

Кампанія загострилася в 2018 році, впевнені британські експерти. Останнім часом у фокусі її уваги був, зокрема, виведення військ США і Великої Британії з Афганістану, пишуть вони.

Дослідження вже прокоментував міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. На його думку, “ця доповідь підкреслює загрозу для нашої демократії від дезінформації в інтернеті, яку підтримує російська держава”.

Раніше

23 лютого, в пресслужбі Twitter Inc. повідомили, що заблокували понад 30 акаунтів, імовірно пов’язаних з Агентством інтернет-досліджень — “Ольгинською фабрикою тролів”. На думку компанії, ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.

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