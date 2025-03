Британські експерти виявили масштабну кампанію з дезінформації в інтересах Кремля

Деталі

На думку дослідників, розділи з коментарями на порталах цих видань були буквально окуповані прокремлівськими тролями, що прагнули маніпулювати картиною громадської думки.

Експерти: Об’єктами операції впливу стали 32 ЗМІ з 16 країн світу

Об’єктами операції впливу стали 32 ЗМІ з 16 країн світу, включаючи британські The Daily Mail, Daily Express і The Times, американські Fox News і The Washington Post, французьку Le Figaro, німецькі Der Spiegel і Die Welt, а також італійську La Stampa.

Команда експертів виявила 242 історії, в яких у відповідь на факти, що мають відношення до Росії, були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні висловлювання. Потім, за версією дослідників, ці коментарі передавалися ряду російськомовних ЗМІ, які використовували їх в якості основи для своїх публікацій з неоднозначним темам.

Кампанія загострилася в 2018 році, впевнені британські експерти. Останнім часом у фокусі її уваги був, зокрема, виведення військ США і Великої Британії з Афганістану, пишуть вони.

Дослідження вже прокоментував міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. На його думку, “ця доповідь підкреслює загрозу для нашої демократії від дезінформації в інтернеті, яку підтримує російська держава”.

Раніше

23 лютого, в пресслужбі Twitter Inc. повідомили, що заблокували понад 30 акаунтів, імовірно пов’язаних з Агентством інтернет-досліджень — “Ольгинською фабрикою тролів”. На думку компанії, ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.