Более 50 дронов атаковали москву ночью 22 июня
Киев • УНН
В ночь на 22 июня москву атаковали более 50 беспилотников. В столице рф приостановили работу аэропортов из-за атаки.
В ночь на понедельник, 22 июня, москву атаковали более 50 дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра столицы рф сергея собянина.
Детали
По его словам, на местах падения обломков всех БпЛА работают специалисты экстренных служб.
В то же время жители москвы распространяют видео с пролетами дронов и звуками взрывов.
Тем временем в "росавиации" сообщили, что приостановили работу московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а в "Шереметьево" были введены "ограничения в работе".
Напомним
россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ.
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