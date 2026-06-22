Более 50 дронов атаковали москву ночью 22 июня

В ночь на понедельник, 22 июня, москву атаковали более 50 дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра столицы рф сергея собянина.

Детали

По его словам, на местах падения обломков всех БпЛА работают специалисты экстренных служб.

В то же время жители москвы распространяют видео с пролетами дронов и звуками взрывов.

Тем временем в "росавиации" сообщили, что приостановили работу московских аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", а в "Шереметьево" были введены "ограничения в работе".

Напомним

россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ.

Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали - там появились призывы донатить на ВСУ