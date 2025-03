Более 25 тыс. английских домов остались без света после пожара на электростанции

Согласно данным британской компании общественного телерадиовещания, которая ссылается на местную пожарную службу, возгорание произошло незадолго до 19:00 (21:00 по киевскому времени) и было вызвано неисправностью подземных электрокабелей. Пожарные и инженеры продолжают работу на месте аварии. О пострадавших не сообщается.

По данным Би-би-си, отключение коснулось жителей городов Солтберн, Редкар и Хатлпул на северо-восточном побережье Англии. Как сообщил в Twitter местный поставщик электроэнергии, компания Northern Powergrid, без света остались еще и городок Марск.

Напомним, десятки тысяч семей по всей Великобритании столкнулись с проблемами водоснабжения в понедельник, 5 марта, после того, как начали протекать или прорывать трубы в связи с оттепелью, передает УНН со ссылкой на Reuters.

We’re working hard to fix the complex power cut in #Redcar , #Marske and #Saltburn . We estimate power to be restored by 3am. Thanks for your understanding and patience

— Northern Powergrid (@Northpowergrid) 5 марта 2018 г.