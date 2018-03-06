Більше 25 тис. англійських будинків залишилися без світла після пожежі на електростанції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Більше 25 тис. будинків залишилися без електрики після пожежі на електростанції у Солтберні на північному сході Англії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.

За даними британської компанії суспільного телерадіомовлення, яка посилається на місцеву пожежну службу, займання сталося незадовго до 19:00 (21:00 за київським часом) і було викликано несправністю підземних електрокабелів. Пожежники та інженери продовжують роботу на місці аварії. Про постраждалих не повідомляється.

За даними Бі-бі-сі, відключення торкнулося жителів міст Солтберн, Редкар і Хатлпул на північно-східному узбережжі Англії. Як повідомив у Twitter місцевий постачальник електроенергії, компанія Northern Powergrid, без світла залишилося ще й містечко Марск.

Нагадаємо, десятки тисяч сімей по всій Великій Британії зіткнулися із проблемами водопостачання в понеділок, 5 березня, після того, як почали протікати або ж проривати труби у зв’язку з відлигою, передає УНН з посиланням на Reuters.

We’re working hard to fix the complex power cut in #Redcar, #Marske and #Saltburn. We estimate power to be restored by 3am. Thanks for your understanding and patience

— Northern Powergrid (@Northpowergrid) 5 марта 2018 г.

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