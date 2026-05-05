Белый дом готовит персонал к работе с Конгрессом под контролем демократов - WP

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Юристы Белого дома готовят персонал к работе с Конгрессом под контролем демократов. Сотрудникам предоставляют рекомендации по надзору и отчетности.

Юристы Белого дома готовят сотрудников к работе с Конгрессом, в котором большинство имеют демократы. Это происходит путем проведения закрытых брифингов, во время которых сотрудникам напоминают, как работает контроль со стороны Конгресса, и предлагают лучшие практики по взаимодействию с ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По информации двух человек, согласившихся ее высказать на условиях анонимности, эти брифинги длятся примерно 30 минут и включают в себя презентацию в PowerPoint о контроле со стороны Конгресса.

При этом офис юридического советника "предоставил соответствующим заинтересованным сторонам рекомендации по обеспечению соблюдения требований надзора и соблюдения лучших практик, начиная с января 2025 года".

По крайней мере часть сотрудников рассматривала эти брифинги как подготовительные мероприятия, учитывая то, что в администрации Трампа все сильнее распространяется мнение о том, что Республиканская партия находится в затруднительном положении и пришло время готовиться к худшим сценариям

- говорится в публикации The Washington Post.

Напомним

На официальной странице Белого дома появилось поздравление ко дню "Звездных войн", которое сопровождает портрет Дональда Трампа в образе мандалорца, у которого в сумке сидит - Йода.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
The Washington Post
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп