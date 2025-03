Бельгийский суд освободил Пучдемона на поруки

“Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании”, — говорится в сообщении.

El president Puigdemont i els consellers en llibertat. Hi ha països com Bèlgica on la justícia es independent

— Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 5 ноября 2017

Как сообщал УНН, К.Пучдемон вместе с экс-министрами явился в отделение полиции в Брюсселе.