Бельгійський суд звільнив Пучдемона на поруки

“Екс-глава Каталонії і його колишні радники, які його супроводжують в Бельгії, були залишені на волі за умови, що залишаться в країні, поки вирішується питання про їх видачу Іспанії”, — йдеться в повідомленні.

El president Puigdemont i els consellers en llibertat. Hi ha països com Bèlgica on la justícia es independent

— Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 5 листопада 2017 р.

Як повідомляв УНН, К.Пучдемон разом з екс-міністрами явився до відділку поліції у Брюсселі.