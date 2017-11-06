Бельгійський суд звільнив Пучдемона на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Бельгійський суд звільнив на поруки екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і інших колишніх членів каталонського уряду. Про це повідомив заступник голови Каталонської національної асамблеї Агусті Алькоберро у своєму Twitter, передає УНН.
“Екс-глава Каталонії і його колишні радники, які його супроводжують в Бельгії, були залишені на волі за умови, що залишаться в країні, поки вирішується питання про їх видачу Іспанії”, — йдеться в повідомленні.
El president Puigdemont i els consellers en llibertat. Hi ha països com Bèlgica on la justícia es independent— Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 5 листопада 2017 р.
Як повідомляв УНН, К.Пучдемон разом з екс-міністрами явився до відділку поліції у Брюсселі.