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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Б.Обама вместе с семьей после инаугурации полетел в Калифорнию

Б.Обама вместе с семьей после инаугурации полетел в Калифорнию

Киев • УНН

 • 13328 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Бывший президент США Барак Обама вместе с женой улетел из Вашингтона в Калифорнию, передает УНН со ссылкой на ABCnews.

Отметим, что сразу после церемоннии инаугурации уже бывший президент США Барак Обама вместе с семьей отправился на авиабазу Эндрюс. Он там выступил с прощальной речью перед собравшимися, в частности, друзьями, помощниками и членами бывшей администрации Белого дома.

После речи он сел в вертолет с семьей и улетел в Палм Спрингс в Калифорнии.

Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.

Former President Obama departs the US Capitol following President Trump's inauguration ceremony https://t.co/RxTvfL9m8H pic.twitter.com/WJTkHCpCt4

- CNN (@CNN) 20 января 2017

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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