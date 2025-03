Б.Обама вместе с семьей после инаугурации полетел в Калифорнию

Отметим, что сразу после церемоннии инаугурации уже бывший президент США Барак Обама вместе с семьей отправился на авиабазу Эндрюс. Он там выступил с прощальной речью перед собравшимися, в частности, друзьями, помощниками и членами бывшей администрации Белого дома.

После речи он сел в вертолет с семьей и улетел в Палм Спрингс в Калифорнии.

Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.

Former President Obama departs the US Capitol following President Trump's inauguration ceremony https://t.co/RxTvfL9m8H pic.twitter.com/WJTkHCpCt4

- CNN (@CNN) 20 января 2017