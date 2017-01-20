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Б.Обама разом із родиною після інавгурації полетів до Каліфорнії

Б.Обама разом із родиною після інавгурації полетів до Каліфорнії

Київ • УНН

 • 13331 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній президент США Барак Обама разом з дружиною відлетів з Вашингтону в Каліфорнію, передає УНН з посиланням на ABCnews.

Зазначимо, що відразу після церемоннії інавгурації вже колишній президент США Барак Обама разом із сім´єю відправився на авіабазу Ендрюс. Він там виступив з прощальною промовою перед присутніми, зокрема, друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому.

Після промови він сів у вертоліт з родиною та відлетів до Палм Спрінгс в Каліфорнію.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Former President Obama departs the US Capitol following President Trump's inauguration ceremony https://t.co/RxTvfL9m8H pic.twitter.com/WJTkHCpCt4

— CNN (@CNN) 20 січня 2017 р.

 

Українські Національні Новини

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