Б.Обама разом із родиною після інавгурації полетів до Каліфорнії

Зазначимо, що відразу після церемоннії інавгурації вже колишній президент США Барак Обама разом із сім´єю відправився на авіабазу Ендрюс. Він там виступив з прощальною промовою перед присутніми, зокрема, друзями, помічниками та членами колишньої адміністрації Білого дому.

Після промови він сів у вертоліт з родиною та відлетів до Палм Спрінгс в Каліфорнію.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Former President Obama departs the US Capitol following President Trump's inauguration ceremony https://t.co/RxTvfL9m8H pic.twitter.com/WJTkHCpCt4

— CNN (@CNN) 20 січня 2017 р.