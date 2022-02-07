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Азербайджан вернул 8 пленных армянских военнослужащих при посредничестве Франции

Азербайджан вернул 8 пленных армянских военнослужащих при посредничестве Франции

Киев • УНН

 • 12639 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Азербайджан передал восемь армянских военнослужащих, в том числе нескольких, которые, как утверждается, участвовали в стычках с азербайджанскими войсками в ноябре 2021 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Детали

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников заявила, что решение о возвращении военнослужащих в понедельник было принято из гуманитарных соображений.

В канцелярии президента Франции заявили, что возвращение произошло при посредничестве Франции и Европейского союза и что возвращение было осуществлено французским самолетом.

Азербайджан заявил, что некоторые из вернувшихся военнослужащих участвовали в ноябрьских столкновениях, в результате которых погибли семеро азербайджанских и шесть армянских солдат.

Добавим

В 2020 году Азербайджан и Армения вели шестинедельную войну, которая закончилась тем, что Азербайджан восстановил контроль над территорией, которую удерживают армянские войска более 25 лет.

С тех пор в этом районе вспыхивали одиночные столкновения.

Нагорный Карабах, почти три десятилетия находившийся под контролем этнических армян, признан международным сообществом частью Азербайджана.

The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with@EmmanuelMacron@azpresident@NikolPashinyan

The EU supports stability and prosperity in the region.pic.twitter.com/PprzrxxRt6

— Charles Michel (@eucopresident)February 7, 2022

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