Азербайджан вернул 8 пленных армянских военнослужащих при посредничестве Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Азербайджан передал восемь армянских военнослужащих, в том числе нескольких, которые, как утверждается, участвовали в стычках с азербайджанскими войсками в ноябре 2021 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Детали
Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников заявила, что решение о возвращении военнослужащих в понедельник было принято из гуманитарных соображений.
В канцелярии президента Франции заявили, что возвращение произошло при посредничестве Франции и Европейского союза и что возвращение было осуществлено французским самолетом.
Азербайджан заявил, что некоторые из вернувшихся военнослужащих участвовали в ноябрьских столкновениях, в результате которых погибли семеро азербайджанских и шесть армянских солдат.
Добавим
В 2020 году Азербайджан и Армения вели шестинедельную войну, которая закончилась тем, что Азербайджан восстановил контроль над территорией, которую удерживают армянские войска более 25 лет.
С тех пор в этом районе вспыхивали одиночные столкновения.
Нагорный Карабах, почти три десятилетия находившийся под контролем этнических армян, признан международным сообществом частью Азербайджана.
The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with@EmmanuelMacron@azpresident@NikolPashinyan
The EU supports stability and prosperity in the region.pic.twitter.com/PprzrxxRt6