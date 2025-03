Азербайджан вернул 8 пленных армянских военнослужащих при посредничестве Франции

Детали

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников заявила, что решение о возвращении военнослужащих в понедельник было принято из гуманитарных соображений.

В канцелярии президента Франции заявили, что возвращение произошло при посредничестве Франции и Европейского союза и что возвращение было осуществлено французским самолетом.

Азербайджан заявил, что некоторые из вернувшихся военнослужащих участвовали в ноябрьских столкновениях, в результате которых погибли семеро азербайджанских и шесть армянских солдат.

В 2020 году Азербайджан и Армения вели шестинедельную войну, которая закончилась тем, что Азербайджан восстановил контроль над территорией, которую удерживают армянские войска более 25 лет.

С тех пор в этом районе вспыхивали одиночные столкновения.

Нагорный Карабах, почти три десятилетия находившийся под контролем этнических армян, признан международным сообществом частью Азербайджана.

The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with@EmmanuelMacron@azpresident@NikolPashinyan



The EU supports stability and prosperity in the region.pic.twitter.com/PprzrxxRt6

— Charles Michel (@eucopresident) February 7, 2022