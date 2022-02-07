Азербайджан повернув 8 полонених вірменських військовослужбовців за посередництва Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Азербайджан передав вісім вірменських військовослужбовців, у тому числі кількох, які, як стверджується, брали участь у сутичках із азербайджанськими військами у листопаді 2021 року. Про це пише УНН з посиланням на Twitter голови Європейської ради Шарля Мішеля.
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Державна комісія Азербайджану у справах військовополонених, які зникли безвісти та заручників заявила, що рішення про повернення військовослужбовців у понеділок було прийнято з гуманітарних міркувань.
У канцелярії президента Франції заявили, що повернення відбулося за посередництва Франції та Європейського союзу і що повернення було здійснено французьким літаком.
Азербайджан заявив, що деякі з військовослужбовців, що повернулися, брали участь у листопадових зіткненнях, в результаті яких загинули семеро азербайджанських і шість вірменських солдатів.
Додамо
У 2020 році Азербайджан та Вірменія вели шеститижневу війну, яка закінчилася тим, що Азербайджан відновив контроль над територією, яку утримують вірменські війська понад 25 років.
З того часу в цьому районі спалахували поодинокі зіткнення.
Нагірний Карабах, який майже три десятиліття перебував під контролем етнічних вірмен, визнаний міжнародним співтовариством частиною Азербайджану.
The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with @EmmanuelMacron @azpresident @NikolPashinyan
The EU supports stability and prosperity in the region. pic.twitter.com/PprzrxxRt6