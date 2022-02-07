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The Washington Post

Азербайджан повернув 8 полонених вірменських військовослужбовців за посередництва Франції

Азербайджан повернув 8 полонених вірменських військовослужбовців за посередництва Франції

Київ • УНН

 • 12639 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Азербайджан передав вісім вірменських військовослужбовців, у тому числі кількох, які, як стверджується, брали участь у сутичках із азербайджанськими військами у листопаді 2021 року. Про це пише УНН з посиланням на Twitter голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Деталі

Державна комісія Азербайджану у справах військовополонених, які зникли безвісти та заручників заявила, що рішення про повернення військовослужбовців у понеділок було прийнято з гуманітарних міркувань.

У канцелярії президента Франції заявили, що повернення відбулося за посередництва Франції та Європейського союзу і що повернення було здійснено французьким літаком.

Азербайджан заявив, що деякі з військовослужбовців, що повернулися, брали участь у листопадових зіткненнях, в результаті яких загинули семеро азербайджанських і шість вірменських солдатів.

Додамо

У 2020 році Азербайджан та Вірменія вели шеститижневу війну, яка закінчилася тим, що Азербайджан відновив контроль над територією, яку утримують вірменські війська понад 25 років.

З того часу в цьому районі спалахували поодинокі зіткнення.

Нагірний Карабах, який майже три десятиліття перебував під контролем етнічних вірмен, визнаний міжнародним співтовариством частиною Азербайджану.

The release by Azerbaijan and reparation to Armenia of 8 Armenian detainees is another sign of positive developments following the meeting with @EmmanuelMacron @azpresident @NikolPashinyan

The EU supports stability and prosperity in the region. pic.twitter.com/PprzrxxRt6

— Charles Michel (@eucopresident) February 7, 2022

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