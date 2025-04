Азербайджан повернув 8 полонених вірменських військовослужбовців за посередництва Франції

Деталі

Державна комісія Азербайджану у справах військовополонених, які зникли безвісти та заручників заявила, що рішення про повернення військовослужбовців у понеділок було прийнято з гуманітарних міркувань.

У канцелярії президента Франції заявили, що повернення відбулося за посередництва Франції та Європейського союзу і що повернення було здійснено французьким літаком.

Азербайджан заявив, що деякі з військовослужбовців, що повернулися, брали участь у листопадових зіткненнях, в результаті яких загинули семеро азербайджанських і шість вірменських солдатів.

У 2020 році Азербайджан та Вірменія вели шеститижневу війну, яка закінчилася тим, що Азербайджан відновив контроль над територією, яку утримують вірменські війська понад 25 років.

З того часу в цьому районі спалахували поодинокі зіткнення.

Нагірний Карабах, який майже три десятиліття перебував під контролем етнічних вірмен, визнаний міжнародним співтовариством частиною Азербайджану.

