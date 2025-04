Автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инсульт за рулем: во Львове женщина на автомобиле врезалась в дом

Лондонская полиция заявила, что водитель автомобиля, мужчина, был арестован на месте происшествия, произошедшего в 7:37 утра по местному времени во вторник. Несколько пешеходов были ранены.

Других деталей пока нет.

Напомним, в прошлом году двухэтажный автобус врезался в переднюю часть магазина на оживленной улице Лавандер-Хилл на юго-западе Лондона.

Также напомним, в РФ в Петербурге военный катер врезался в опору моста.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.