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Автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Несколько человек пострадали в результате того, что автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Про це УНН сообщает со ссылкой на Time.

Автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента

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Лондонская полиция заявила, что водитель автомобиля, мужчина, был арестован на месте происшествия, произошедшего в 7:37 утра по местному времени во вторник. Несколько пешеходов были ранены.

Других деталей пока нет. 

Напомним, в прошлом году двухэтажный автобус врезался в переднюю часть магазина на оживленной улице Лавандер-Хилл на юго-западе Лондона.

Также напомним, в РФ в Петербурге военный катер врезался в опору моста.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.

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