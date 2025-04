Автомобіль врізався у загородження біля британського парламенту

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інсульт за кермом: у Львові жінка на автівці врізалася в будинок

Лондонська поліція заявила, що водій автомобіля, чоловік, був заарештований на місці пригоди, яка сталася в 7:37 ранку за місцевим часом у вівторок. Кілька пішоходів були поранені.

Інших деталей поки немає.

Нагадаємо, торік двоповерховий автобус врізався в передню частину магазину на жвавій вулиці Лавандер-Хілл на південному заході Лондона.

Також нагадаємо, у РФ в Петербурзі військовий катер врізався в опору моста.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

- Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 серпня 2018 р