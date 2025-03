Австралийский телеканал заявил, что на него было совершена хакерская атака

Детали

“Кибератака на наши системы прервала прямое вещание сегодня, однако мы запустили процессы, обеспечивающие возможность возобновления нашей нормальной сетки вещания”, — говорится в сообщении.

Телеканал информировал, что установление причин взлома может способствовать выявлению уязвимости на общенациональном уровне. “Расследование того, было ли это (кибератака) преступной диверсией или действиями иностранного государства, по-прежнему продолжается”, — добавили в 9News.

Дополнение

Более 20 тыс. американских организаций подверглись кибератаке из-за уязвимости в программе Microsoft для обмена сообщениями Exchange Server.

The technology that brings you 9 News every night is under attack by hackers.



Whether it’s criminal sabotage or the work of a foreign nation is still being investigated, but this attack could reveal a nationwide vulnerability. @MarkWBurrows #9News pic.twitter.com/YL8l1DLNVV

— 9News Australia (@9NewsAUS) March 28, 2021