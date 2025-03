Австралійський телеканал заявив, що на нього була скоєна хакерська атака

Деталі

“Кібератака на наші системи перервала пряме мовлення сьогодні, проте ми запустили процеси, що забезпечують можливість відновлення нашої нормальної сітки мовлення”, — йдеться в повідомленні.

Телеканал інформував, що встановлення причин зламу може сприяти виявленню уразливості на загальнонаціональному рівні. “Розслідування того, чи було це (кібератака) злочинною диверсією або діями іноземної держави, як і раніше триває”, — додали в 9News.

Доповнення

Більше 20 тис. американських організацій зазнали кібератаки через уразливість в програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.

The technology that brings you 9 News every night is under attack by hackers.



Whether it’s criminal sabotage or the work of a foreign nation is still being investigated, but this attack could reveal a nationwide vulnerability. @MarkWBurrows # 9News pic.twitter.com/YL8l1DLNVV

— 9News Australia (@ 9NewsAUS) March 28, 2021