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Администрация Трампа планирует снизить залоги для нефтяных компаний на 95%

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Министерство внутренних дел США предложило сократить на 95% залоги для нефтегазовых компаний. Это должно способствовать увеличению инвестиций в добычу энергоресурсов.

Администрация Трампа планирует снизить залоги для нефтяных компаний на 95%

Министерство внутренних дел США предложило сократить на 95% размер залогов, которые нефтегазовые компании должны предоставлять для бурения на федеральных землях. В администрации президента Дональда Трампа заявляют, что это должно способствовать увеличению инвестиций в добычу энергоресурсов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно инициативе, размер залога для аренды наземных скважин на федеральных территориях планируют уменьшить с 500 тысяч долларов до 25 тысяч долларов.

Такие залоги используются как финансовая гарантия для покрытия расходов на ликвидацию и очистку скважин в случае, если компания прекратит деятельность и оставит объект.

Предложение вынесут на общественное обсуждение

В Министерстве внутренних дел сообщили, что изменение будет проходить 60-дневное общественное обсуждение после публикации в Федеральном реестре США.

Эти целевые обновления устраняют бюрократию, которая традиционно сдерживала инвестиции, гарантируя, что наши государственные земли остаются надежным двигателем экономического роста и инноваций

– заявил министр внутренних дел США Дуг Бургум.

Кроме того, ведомство намерено отменить отдельные положения и уточнить некоторые определения в правилах по сокращению отходов, которые применяются при рассмотрении заявок на получение разрешений на бурение.

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Степан Гафтко

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