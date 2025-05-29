Абсолютно реально: посол о создании трибунала для путина в этом году

Запуск работы Спецтрибунала над рф и другими странами-агрессорами, участвующими в войне против Украины, уже близок. Реализацию его реально сделать в этом году. Об этом во время дискуссии "Путь к справедливости: как и когда путин окажется на скамье подсудимых" рассказал посол по особым поручениям Антон Кориневич, сообщает корреспондент УНН.

Детали

По информации Кориневича, с юридической точки зрения у Украины готовы три пакета документов для создания Специального трибунала.

Во Львове 9 мая 2025 года эти документы вступили в силу.

После 14 мая создание Спецтрибунала является приоритетом для Совета Европы. Из неформального формата процесс создания переместился в Страсбург, в Совет Европы. Это безусловно важно, потому что нам нужна международная рамка и поддержка для создания трибунала - сказал Антон Кориневич.

По его словам, сейчас в Страсбурге международные коллеги работают над планом реализации трибунала.

Трибунал уже приближается, для того, чтобы он стал реальностью, соответствующий комитет министров Совета Европы должен поддержать финально эту идею и предоставить поручение генсекретарю организации заключить соглашение с Украиной. Это абсолютно реально сделать в этом году. Если все будет хорошо, то запуск Спецтрибунала может произойти достаточно быстро - отметил Кориневич.

Этот трибунал будет особенным, ведь касается исключительно преступления агрессии, потому что другие преступления покрываются другими судами.

У нас есть агрессивная война россии против Украины, войну, которую европейский континент не видел более 80 лет, поэтому трибунал будет особенным. У него будет только одно преступление, в отличие от других в истории человечества. Мы не видим необходимости ждать, пока завершится война, чтобы Спецтрибунал заработал и выносил приговоры - сказал посол.

"Не реагируем на это": кремль о планах Евросоюза создать спецтрибунал для рф

Кориневич отметил, что приговоры будут касаться не только путина.

Я хотел бы отметить, что это не преступление одного лица, а многих лиц, которые должны получить соответствующие приговоры. Мы говорим не только о россии, но и других государствах, которые способствуют ее агрессии против Украины и сами эту агрессию ведут - сказал он.

Народный депутат Украины Евгения Кравчук во время дискуссии очертила страны, о которых идет речь. В частности, она упомянула Беларусь и Северную Корею, которые прямо совершают вооруженную агрессию против Украины. Другие государства, способствующие этому, будут определены самим трибуналом.

Что касается наказания, то, к сожалению, не будет смертной казни, поскольку есть Конвенция о защите прав человека и основных свобод, однако речь идет о конфискации имущества, в частности, на территории воюющих стран - сказала Кравчук.

Она добавила также, что трибунал будет поднимать вопрос реестра убытков за разрушение и повреждение имущества украинцев, поскольку сейчас фиксируют убытки, начиная с 2022 года, но война рф против Украины началась в 2014 году.

Напомним

Посол по особым поручениям Антон Кориневич сообщил, что процесс создания специального трибунала за преступление агрессии россии против Украины завершится достаточно быстро. Спецтрибунал сможет выносить приговоры, которые будут признаваться международным судом.

Дополнение

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявляла, что Украина и ЕС 9 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского лидера владимира путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину.

В День Европы международная коалиция из 39 государств официально поддержала создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.