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Абсолютно реально: посол про створення трибуналу для путіна цьогоріч

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Запуск Спецтрибуналу над рф та іншими агресорами вже близько, реалізацію можливо зробити цього року. Вироки стосуватимуться не лише путіна, а й інших, хто сприяє агресії.

Абсолютно реально: посол про створення трибуналу для путіна цьогоріч

Запуск роботи Спецтрибуналу над рф та іншими країнами-агресорами, які беруть участь у війні проти України, вже близько. Реалізацію його реально зробити цього року. Про це під час дискусії "Шлях до справедливості: як і коли путін опиниться на лаві підсудних" розповів посол з особливих доручень Антон Кориневич, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

За інформацією Кориневича, з юридичної точки зору в України готові три пакети документів для створення Спеціального трибуналу.

У Львові 9 травня 2025 року ці документи набули чинності.

Після 14 травня створення Спецтрибуналу є пріоритетом для Ради Європи. З неформального формату процес створення перемістився до Страсбургу, в Раду Європи. Це безумовно важливо, бо нам потрібна міжнародна рамка та підтримка для створення трибуналу

- сказав Антон Кориневич.

За його словами, наразі в Страсбурзі міжнародні колеги працюють над планом реалізації трибуналу.

Трибунал вже наближається, для того, щоб він став реальністю, відповідний комітет міністрів Ради Європи має підтримати фінально цю ідею та надати доручення генсекретарю організації укласти угоду з Україною. Це абсолютно реально зробити цього року. Якщо все буде добре, то запуск Спецтрибуналу може відбутися досить швидко

- зазначив Кориневич.

Цей трибунал буде особливим, адже стосується виключно злочину агресії, бо інші злочини покриваються іншими судами.

Ми маємо агресивну війну росії проти України, війну, яку європейський континент не бачив понад 80 років, тому трибунал буде особливим. Він матиме тільки один злочин, навідміну від інших у історії людства. Ми не бачимо потребу чекати, доки завершиться війна, аби Спецтрибунал запрацював та виносив вироки

- сказав посол.

"Не реагуємо на це": кремль про плани Євросоюзу створити спецтрибунал для рф09.05.25, 17:01 • 10181 перегляд

Кориневич зауважив, що вироки стосуватимуться не лише путіна.

Я б хотів зазначити, що це не злочин однієї особи, а багатьох осіб, які мають усі отримати відповідні вироки. Ми говоримо не тільки про росію, а й інші держави, які сприяють її агресії проти України та самі цю агресію ведуть

- сказав він.

Народна депутатка України Євгенія Кравчук під час дискусії окреслила країни, про які йдеться. Зокрема, вона згадала Білорусь та Північну Корею, котрі прямо вчиняють збройну агресію проти України. Інші держави, що сприяють цьому, будуть визначені самим трибуналом.

Щодо покарання, то, на жаль, не буде смертної кари, оскільки є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, однак йдеться про конфіскацію майна, зокрема, на території країн, що воюють

- сказала Кравчук.

Вона додала також, що трибунал підніматиме питання реєстру збитків за руйнування та пошкодження майна українців, оскільки наразі фіксують збитки, починаючи з 2022 року, але війна рф проти України почалася у 2014 році.

Нагадаємо

Посол з особливих доручень Антон Кориневич повідомив, що процес створення спеціального трибуналу за злочин агресії росії проти України завершиться досить швидко. Спецтрибунал зможе виносити вироки, які будуть визнаватися міжнародним судом.

Доповнення

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявляла, що Україна та ЄС 9 травня оголосять про створення спеціального трибуналу, метою якого буде переслідування кремлівського лідера володимира путіна та інших російських чиновників за організацію вторгнення в Україну.

У День Європи міжнародна коаліція з 39 держав офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Яна Соколівська

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