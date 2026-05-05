"Абсолютный цинизм - просить тишины для пропагандистских празднований и наносить такие удары перед этим" - Зеленский о ночной атаке рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, главными целями которой была энергетическая инфраструктура, указав, что абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни перед этим, пишет УНН.

"Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. И очень подло ударили повторно ракетой, когда на месте уже были сотрудники ГСЧС – ликвидировали пожар. По состоянию на данный момент известно о десятках раненых. К сожалению, четыре человека были убиты и среди них двое спасателей. Это Герой Украины Виктор Кузьменко, который более 50 раз ликвидировал последствия обстрелов, и Дмитрий Скрыль, который на службе в ГСЧС был более 20 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "били россияне и по Харьковской области". "На Днепропетровщине атаковали критическую инфраструктуру. Три человека ранены в области. В Павлограде повредили ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света. Были удары и по Запорожью и Киевской области, где ранило трех человек. В целом главными целями россии этой ночью были объекты нашей энергетической инфраструктуры", - продолжил Президент.