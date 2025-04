А.Шварцнеггер выразил надежду на реванш Кличко с Е.Джошуа

"Один из самых захватывающих боев, которые я когда-либо видел. Приветствую Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительной битве. Надеюсь на реванш ", - написал А.Шварценеггер.

Напомним, в одиннадцатом раунде Е.Джошуа нанес Украинский серию ударов и одержал досрочную победу техническим нокаутом.

Поэтому британец получил титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

После боя украинский боксер поздравил оппонента с победой.

Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа боем гладиаторов.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8

- Arnold (@Schwarzenegger) 29 апреля 2017