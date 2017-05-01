А.Шварцнеггер висловив сподівання на реванш В.Кличка з Е.Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Відомий голлівудський актор, екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 30 квітня заявив, що хотів би бачити бій-реванш Ентоні Джошуа та Володимира Кличка. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“Один з найбільш захоплюючих боїв, які я коли-небудь бачив. Вітаю Ентоні Джошуа з перемогою над Володимиром Кличком у дивовижній битві. Сподіваюся на реванш,” — написав А.Шварценеггер.
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Нагадаємо, в одинадцятому раунді Е.Джошуа завдав українцю серію ударів і здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.
Відтак британець здобув титули IBF, WBA Super і IBO в суперважкій ваговій категорії.
Після бою український боксер привітав опонента з перемогою.
Також нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав поєдинок свого брата Володимира проти британця Ентоні Джошуа боєм гладіаторів.
One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8— Arnold (@Schwarzenegger) 29 квітня 2017 р.