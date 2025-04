А.Шварцнеггер висловив сподівання на реванш В.Кличка з Е.Джошуа

“Один з найбільш захоплюючих боїв, які я коли-небудь бачив. Вітаю Ентоні Джошуа з перемогою над Володимиром Кличком у дивовижній битві. Сподіваюся на реванш,” — написав А.Шварценеггер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент подякував В.Кличку за бій

Нагадаємо, в одинадцятому раунді Е.Джошуа завдав українцю серію ударів і здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

Відтак британець здобув титули IBF, WBA Super і IBO в суперважкій ваговій категорії.

Після бою український боксер привітав опонента з перемогою.

Також нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав поєдинок свого брата Володимира проти британця Ентоні Джошуа боєм гладіаторів.

One of the most exciting fights I've ever seen. Congrats @anthonyfjoshua on the win & @Klitschko on amazing battle. Hope there's a rematch. pic.twitter.com/wyIj8CAJq8

— Arnold (@Schwarzenegger) 29 квітня 2017 р.