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З'явилося відео, на якому можливий вбивця бізнесмена у Києві тікає з місця, де покинув авто

Київ • УНН

 • 31699 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У розпорядженні УНН опинилося відео, на якому видно, як чоловік тікає від палаючого під мостом Патона у столиці автомобіля.

Ймовірно, на відео потрапив підозрюваний у вбивстві бізнесмена, яке було скоєно напередодні у столичному Гідропарку.

На відео видно, як під мостом Патона розгорається автомобіль. У якийсь момент до кадру потрапляє чоловік, який швидко рухається у протилежний від мосту бік.

Нагадаємо, 23 грудня на столичному Гідропарку був застрелений чоловік. Ним виявився місцевий бізнесмен, який в момент вбивства перебував у власному авто. В автомобілі також була його знайома, яка не постраждала, хоча вбивця, як стало відомо УНН, здійснив не менше 11 пострілів у бік своєї жертви. Після злочину поліція виявила автомобіль, на якому, ймовірно, поїхав зловмисник, спаленим під мостом Патона.

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