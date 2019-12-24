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Появилось видео, на котором предполагаемый убийца бизнесмена в Киеве убегает с места, где оставил авто

Киев  •  УНН

 • 31699 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В распоряжении УНН оказалось видео, на котором видно, как человек убегает от горящего под мостом Патона в столице автомобиля.

Вероятно, на видео попал подозреваемый в убийстве бизнесмена, которое было совершено накануне в столичном Гидропарке.

На видео видно, как под мостом Патона разгорается автомобиль. В какой-то момент в кадр попадает человек, который быстро движется в противоположную от моста сторону.

Напомним, 23 декабря на столичном Гидропарке был застрелен человек. Им оказался местный бизнесмен, который в момент убийства находился в собственном авто. В автомобиле также была его знакомая, которая не пострадала, хотя убийца, как стало известно УНН, совершил не менее 11 выстрелов в сторону своей жертвы. После преступления полиция обнаружила автомобиль, на котором, вероятно, уехал злоумышленник, сожженным под мостом Патона.

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