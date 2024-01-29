“Зробили дуже потужний крок”: Україна та Угорщина обговорили можливість зустрічі Зеленського та Орбана

Україна зробила "дуже потужний крок" для підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише УНН.

Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України, і я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішна і вона відкрила нову сторінку в наших відносинах. - сказав Єрмак.

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Однак Єрмак не озвучив дату можливої двосторонньої зустрічі.

Нагадаємо

Угорщина просить Україну відновити права угорської меншини Закарпаття, які були обмежені у 2015 році, включаючи статус угорських національних шкіл, можливість складати іспити угорською мовою, а також вільне використання угорської мови у вищій освіті та культурі.