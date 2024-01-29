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"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана

"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 18:45  •  15592 просмотра

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Украина и Венгрия обсудили возможность встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана. Украинская сторона считает, что достигла прогресса в организации такого саммита для улучшения отношений.

Украина сделала "очень мощный шаг" для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали о том, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины, и я считаю, что мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече. Безусловно мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешна и она открыла новую страницу в наших отношениях. 

 - сказал Ермак.

Детали

Однако Ермак не озвучил дату возможной двусторонней встречи.

Напомним

Венгрия просит Украину восстановить права венгерского меньшинства Закарпатья, которые были ограничены в 2015 году, включая статус венгерских национальных школ, возможность сдавать экзамены на венгерском языке, а также свободное использование венгерского языка в высшем образовании и культуре. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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