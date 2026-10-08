Зоряну Стецюк призначили державним секретарем Міноборони - який досвід має і за що відповідатиме

$44.860.0850.160.48
ukenru
15:10 • 10851 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про заводVideo
14:57 • 10447 перегляди
Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у гербPhoto
14:49 • 6610 перегляди
У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюютьPhoto
13:55 • 14232 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"
13:14 • 12478 перегляди
Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в росіїVideo
13:14 • 10297 перегляди
Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити
12:58 • 10329 перегляди
Переговорна команда України вирушає до США ще до кінця тижня - Зеленський
12:55 • 8824 перегляди
Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави
12:39 • 15426 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo
11:40 • 10809 перегляди
В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.6м/с
49%
746мм
Популярнi новини
Нафта дорожчає на тлі атак на танкери і скорочення видобутку США8 жовтня, 06:34 • 9430 перегляди
Україна та Молдова випереджають Грузію лише за негативними показниками - Кобахідзе8 жовтня, 07:09 • 13599 перегляди
США та рф ведуть переговори про можливе відновлення "Північних потоків" - Reuters8 жовтня, 07:29 • 24568 перегляди
Померла програмістка, яка забезпечила висадку місії "Аполлон-11" на МісяцьVideo8 жовтня, 08:00 • 10547 перегляди
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 9500 перегляди
Публікації
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"13:55 • 14183 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo12:39 • 15403 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 36552 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 62212 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 58213 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яоPhotoVideo14:34 • 5180 перегляди
Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів13:59 • 5826 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 5912 перегляди
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 10132 перегляди
У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачитиVideo7 жовтня, 20:37 • 34574 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Фільм
Серіали
Дія (сервіс)

Зоряну Стецюк призначили державним секретарем Міноборони - який досвід має і за що відповідатиме

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Зоряна Стецюк очолить апарат Міноборони та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток. Вона має понад 10 років досвіду держслужби.

Зоряну Стецюк призначили державним секретарем Міноборони - який досвід має і за що відповідатиме
Зоряна Стецюк. Фото: Fb-сторінка Зоряни Стецюк

Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Як повідомили у відомстві, Стецюк очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток. 

Серед ключових завдань – розвиток управлінських процесів і команд, координація роботи структурних підрозділів, забезпечення наступності управління та створення умов для безперебійної і стабільної роботи відомства. 

Додамо

У Міноборони додали, що Зоряна Стецюк має понад десять років досвіду на державній службі. До призначення Державним секретарем вона працювала директором Директорату Міністерства оборони, де була залучена до формування нових інституційних спроможностей і центрів, цифровізації, трансформації внутрішніх процесів та запуску реформ.

Стецюк має досвід управлінських посад в інших відомствах. Зокрема до роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.

Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони07.09.26, 23:28 • 4927 переглядiв

Юридична, комплаєнс- та нормотворча експертиза Зоряни Стецюк дозволить в Міноборони забезпечити діяльність сильних команд.

Антоніна Туманова

Політика
Міністерство оборони України