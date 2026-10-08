Зоряну Стецюк призначили державним секретарем Міноборони - який досвід має і за що відповідатиме
Київ • УНН
Зоряна Стецюк очолить апарат Міноборони та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток. Вона має понад 10 років досвіду держслужби.
Уряд призначив Зоряну Стецюк Державним секретарем Міністерства оборони України, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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Як повідомили у відомстві, Стецюк очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток.
Серед ключових завдань – розвиток управлінських процесів і команд, координація роботи структурних підрозділів, забезпечення наступності управління та створення умов для безперебійної і стабільної роботи відомства.
Додамо
У Міноборони додали, що Зоряна Стецюк має понад десять років досвіду на державній службі. До призначення Державним секретарем вона працювала директором Директорату Міністерства оборони, де була залучена до формування нових інституційних спроможностей і центрів, цифровізації, трансформації внутрішніх процесів та запуску реформ.
Стецюк має досвід управлінських посад в інших відомствах. Зокрема до роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею Міністра Мінцифри.
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