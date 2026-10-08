Зоряну Стецюк назначили государственным секретарём Минобороны — какой у неё опыт и за что она будет отвечать
Киев • УНН
Зоряна Стецюк возглавит аппарат Минобороны и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие. У неё более 10 лет опыта государственной службы.
Правительство назначило Зоряну Стецюк государственным секретарём Министерства обороны Украины, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Как сообщили в ведомстве, Стецюк возглавит аппарат Министерства и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие.
Среди ключевых задач — развитие управленческих процессов и команд, координация работы структурных подразделений, обеспечение преемственности управления и создание условий для бесперебойной и стабильной работы ведомства.
Добавим
В Минобороны добавили, что Зоряна Стецюк имеет более десяти лет опыта государственной службы. До назначения государственным секретарём она работала директором Директората Министерства обороны, где была задействована в формировании новых институциональных возможностей и центров, цифровизации, трансформации внутренних процессов и запуске реформ.
Стецюк имеет опыт работы на руководящих должностях в других ведомствах. В частности, до работы в Минобороны она возглавляла директорат реинжиниринга публичных услуг Минцифры, а с июля 2025 года была заместителем министра Минцифры.
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Юридическая, комплаенс- и нормотворческая экспертиза Зоряны Стецюк позволит обеспечить в Минобороны деятельность сильных команд.