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Зоряну Стецюк назначили государственным секретарём Минобороны — какой у неё опыт и за что она будет отвечать

Киев • УНН

 • 1780 просмотра

Зоряна Стецюк возглавит аппарат Минобороны и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие. У неё более 10 лет опыта государственной службы.

Зоряну Стецюк назначили государственным секретарём Минобороны — какой у неё опыт и за что она будет отвечать
Зоряна Стецюк. Фото: страница Зоряны Стецюк в Facebook

Правительство назначило Зоряну Стецюк государственным секретарём Министерства обороны Украины, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщили в ведомстве, Стецюк возглавит аппарат Министерства и будет отвечать за его эффективную работу и институциональное развитие. 

Среди ключевых задач — развитие управленческих процессов и команд, координация работы структурных подразделений, обеспечение преемственности управления и создание условий для бесперебойной и стабильной работы ведомства. 

Добавим

В Минобороны добавили, что Зоряна Стецюк имеет более десяти лет опыта государственной службы. До назначения государственным секретарём она работала директором Директората Министерства обороны, где была задействована в формировании новых институциональных возможностей и центров, цифровизации, трансформации внутренних процессов и запуске реформ.

Стецюк имеет опыт работы на руководящих должностях в других ведомствах. В частности, до работы в Минобороны она возглавляла директорат реинжиниринга публичных услуг Минцифры, а с июля 2025 года была заместителем министра Минцифры.

Анну Гвоздяр назначили заместителем министра обороны07.09.26, 23:28 • 4931 просмотр

Юридическая, комплаенс- и нормотворческая экспертиза Зоряны Стецюк позволит обеспечить в Минобороны деятельность сильных команд.

Антонина Туманова

Политика
Министерство обороны Украины