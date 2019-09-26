Жінку на Полтавщині на смерть збив поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Жінку на Полтавщині смертельно травмував вантажний поїзд. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"25 вересня поблизу села Ковалівка Полтавського району, на перегоні "Свинківка - Божкове", вантажним потягом №2154 сполученням "Харків - Полтава", була смертельно травмована жінка 1996 року народження", - повідомили в управлінні.
Обставини нещасного випадку з’ясовуються.
Затримки руху потягу не було.
Нагадаємо, нещодавно у Київській області вантажний поїзд збив чоловіка.