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Женщину в Полтавской области насмерть сбил поезд

Киев • УНН

 • 15133 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Женщину в Полтавской области смертельно травмировал грузовой поезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Женщину в Полтавской области насмерть сбил поезд

"25 сентября вблизи села Ковалевка Полтавского района, на перегоне "Свинковка - Божково", грузовым поездом №2154 сообщением "Харьков - Полтава", была смертельно травмирована женщина 1996 года рождения", - сообщили в управлении.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Задержки движения поезда не было.

Напомним, недавно в Киевской области грузовой поезд сбил мужчину.

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