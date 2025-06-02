Якщо рф "підірве" порядок денний, і Стамбул не матиме результатів, треба посилювати санкції - Зеленський

У разі якщо сьогоднішня зустріч делегацій України та рф у Стамбулі не матиме жодних результатів - це чітко означатиме, що терміново потрібно вводити 18 пакет санкцій Європи, ЄС та США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Вільнюсі, передає УНН.

Нам потрібно зробити все, щоб дипломатія була не пустотілою. Наша делегація зараз в Стамбулі й ми готові приймати всі потрібні кроки у напрямку до миру. Перший крок до нього, це гуманітарні дії: звільнення дітей та військовополонених, а також припинення війни. Це все можливо вирішити на рівні лідерів. Якщо росія підриває цей початковий порядок денний, якщо Стамбул не матиме жодних результатів - це чітко означає, що нам терміново потрібні нові санкції, 18 пакет санкцій Європи, ЄС та США, зокрема, як обіцяв Трамп

Президент зазначив, що санкції мають бути сконцентровані на цінах на нафту, банковому та фінансовому секторах рф.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україні потрібні інвестиції в оборону, зокрема, Patriot та ракети для них.

Україна має власне домашнє (оборонне - ред.) виробництво, але це вимагає величезних коштів. Зараз більше ніж будь-коли нам потрібні інвестиції, нам потрібна повітряна оборона, зокрема, Patriot та ракети для них. Рішення потрібні вже сьогодні