Якщо рф "підірве" порядок денний, і Стамбул не матиме результатів, треба посилювати санкції - Зеленський

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 32613 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

Ексклюзив
06:01 • 87904 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 112954 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 175637 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 197809 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 115946 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 252199 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 182714 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 123703 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 108562 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
36%
751мм
Популярнi новини

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

2 червня, 01:39 • 82102 перегляди

Комбіновані удари по Харкову: шестеро поранених, серед них двоє дітей

2 червня, 02:37 • 64837 перегляди

Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

05:57 • 119500 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

07:10 • 14959 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 32100 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 252203 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 299779 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 313212 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 319139 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 415510 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Джон Хілі

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

07:53 • 32205 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 102796 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 182715 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 126082 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 157315 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

9K720 Iskander

Нафта марки Brent

Фокс Ньюс

Якщо рф "підірве" порядок денний, і Стамбул не матиме результатів, треба посилювати санкції - Зеленський

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Зеленський заявив, що у разі відсутності результатів зустрічі делегацій України та рф у Стамбулі, необхідно терміново ввести 18 пакет санкцій. Санкції мають бути сконцентровані на нафті та банківському секторі.

Якщо рф "підірве" порядок денний, і Стамбул не матиме результатів, треба посилювати санкції - Зеленський

У разі якщо сьогоднішня зустріч делегацій України та рф у Стамбулі не матиме жодних результатів - це чітко означатиме, що терміново потрібно вводити 18 пакет санкцій Європи, ЄС та США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті у Вільнюсі, передає УНН.

Нам потрібно зробити все, щоб дипломатія була не пустотілою. Наша делегація зараз в Стамбулі й ми готові приймати всі потрібні кроки у напрямку до миру. Перший крок до нього, це гуманітарні дії: звільнення дітей та військовополонених, а також припинення війни. Це все можливо вирішити на рівні лідерів. Якщо росія підриває цей початковий порядок денний, якщо Стамбул не матиме жодних результатів - це чітко означає, що нам терміново потрібні нові санкції, 18 пакет санкцій Європи, ЄС та США, зокрема, як обіцяв Трамп

 - заявив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що санкції мають бути сконцентровані на цінах на нафту, банковому та фінансовому секторах рф.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україні потрібні інвестиції в оборону, зокрема, Patriot та ракети для них.

Україна має власне домашнє (оборонне - ред.) виробництво, але це вимагає величезних коштів. Зараз більше ніж будь-коли нам потрібні інвестиції, нам потрібна повітряна оборона, зокрема, Patriot та ракети для них. Рішення потрібні вже сьогодні

- сказав Зеленський.

Зеленський про переговори в Стамбулі: не впевнений, що рф буде готова до продуктивних зустрічей02.06.25, 12:37 • 1020 переглядiв

Доповнення

Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі.

Про перебіг сьогоднішнього етапу переговорів та обставини, що передували йому, читайте на УНН.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Європейський Союз
Вільнюс
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9