Если рф "взорвет" повестку дня, и в Стамбуле не будет результатов, нужно усиливать санкции - Зеленский

В случае если сегодняшняя встреча делегаций Украины и РФ в Стамбуле не будет иметь никаких результатов - это четко будет означать, что срочно нужно вводить 18 пакет санкций Европы, ЕС и США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Вильнюсе, передает УНН.

Нам нужно сделать все, чтобы дипломатия была не пустотелой. Наша делегация сейчас в Стамбуле и мы готовы принимать все нужные шаги в направлении к миру. Первый шаг к нему, это гуманитарные действия: освобождение детей и военнопленных, а также прекращение войны. Это все возможно решить на уровне лидеров. Если Россия подрывает эту начальную повестку дня, если Стамбул не будет иметь никаких результатов - это четко означает, что нам срочно нужны новые санкции, 18 пакет санкций Европы, ЕС и США, в частности, как обещал Трамп - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что санкции должны быть сконцентрированы на ценах на нефть, банковском и финансовом секторах РФ.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украине нужны инвестиции в оборону, в частности, Patriot и ракеты для них.

Украина имеет собственное домашнее (оборонное - ред.) производство, но это требует огромных средств. Сейчас больше чем когда-либо нам нужны инвестиции, нам нужна воздушная оборона, в частности, Patriot и ракеты для них. Решения нужны уже сегодня - сказал Зеленский.

Зеленский о переговорах в Стамбуле: не уверен, что рф будет готова к продуктивным встречам

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с РФ.

Украина заранее передала РФ документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи.

О ходе сегодняшнего этапа переговоров и обстоятельствах, предшествовавших ему, читайте на УНН.