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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 26500 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Зеленский о переговорах в Стамбуле: не уверен, что рф будет готова к продуктивным встречам

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на положительные решения в Стамбуле относительно полного прекращения огня и возвращения пленных. Он подчеркнул важность этих вопросов.

Зеленский о переговорах в Стамбуле: не уверен, что рф будет готова к продуктивным встречам

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские представители будут готовы к продуктивным встречам с украинской делегацией сегодня в Стамбуле, но Украина всегда должна рассчитывать на какие-то решения. Для Киева очень важным является полное прекращение огня, возвращение детей и, конечно, обмен пленными воинами. Об этом он заявил перед началом саммита в Вильнюсе, передает УНН.

Детали

"Прежде всего, я очень благодарен другу Украины, моему другу Гитанасу Науседе за приглашение. И я думаю, что будет очень необходимо встретиться с другими партнерами, чтобы обсудить очень важные вопросы для Украины, для Европы, безопасность для Европы, гарантии безопасности для Украины. И мы также обсудим "коалицию желающих". И я надеюсь, что мы очень близки к важным решениям, а также срочным вещам, которые очень важны для Украины, украинского народа. Это оборона, Patriot и другие системы, которые очень важны", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что сейчас, параллельно, в Стамбуле - украинская команда.

Я имел разговор с моим министром обороны рано утром. Поэтому они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к каким-либо продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на какие-то решения. Для нас очень важным является полное прекращение огня и гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей и, конечно, обмен воинами и все, что нужно сделать для других заключенных, гражданских заключенных, журналистов, политических заключенных. Поэтому очень важно вернуть их всех домой

- заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это - самые важные вещи.

"И конечно, финансирование внутреннего украинского производства, что очень важно для нас. Я думаю, что вчера все видели операцию, одну из операций", - сказал Зеленский.

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с рф.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Гитанас Науседа
MIM-104 Patriot
Вильнюс
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
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