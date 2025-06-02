Зеленський про переговори в Стамбулі: не впевнений, що рф буде готова до продуктивних зустрічей

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що російські представники будуть готові до продуктивних зустрічей з українською делегацією сьогодні у Стамбулі, але Україна завжди має розраховувати на якісь рішення. Для Києва дуже важливим є повне припинення вогню, повернення дітей і, звичайно, обмін полоненими воїнами. Про це він заявив перед початком саміту у Вільнюсі, передає УНН.

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"Перш за все, я дуже вдячний другу України, моєму другові Гітанасу Науседі за запрошення. І я думаю, що буде дуже необхідно зустрітися з іншими партнерами, щоб обговорити дуже важливі питання для України, для Європи, безпеку для Європи, гарантії безпеки для України. І ми також обговоримо "коаліцію охочих". І я сподіваюся, що ми дуже близькі до важливих рішень, а також термінових речей, які дуже важливі для України, українського народу. Це оборона, Patriot та інші системи, які дуже важливі", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що зараз, паралельно, у Стамбулі - українська команда.

Я мав розмову з моїм міністром оборони рано вранці. Тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до якихось продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на якісь рішення. Для нас дуже важливим є повне припинення вогню та гуманітарні питання, такі як повернення дітей і, звичайно, обмін воїнами і все, що потрібно зробити для інших ув'язнених, цивільних ув'язнених, журналістів, політичних в'язнів. Тому дуже важливо повернути їх усіх додому - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це - найважливіші речі.

"І звичайно, фінансування внутрішнього українського виробництва, що дуже важливо для нас. Я думаю, що вчора всі бачили операцію, одну з операцій", - сказав Зеленський.

Доповнення

Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.