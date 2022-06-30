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Зеленський подякував Джонсону за мільярд фунтів на допомогу Україні

Зеленський подякував Джонсону за мільярд фунтів на допомогу Україні

Київ • УНН

 • 97940 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за надання додаткового мільярда фунтів стерлінгів на безпекову допомогу. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Я вдячний прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за виділення додаткового мільярда фунтів стерлінгів на безпекову допомогу Україні. Велика Британія наш справжній друг і стратегічний партнер. Цінуємо послідовну лідерську підтримку України у протидії російській агресії”, – написав Зеленський.

Деталі

Зі свого боку прем’єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що Велика Британія повністю підтримує Україну у боротьбі з російською агресією та допомагатиме у тому, щоб завдати поразки російському диктатору.

“Велика Британія лідирує у наданні життєво важливої військової допомоги Україні. Ми, як і раніше, повністю підтримуємо президента Зеленського та український народ у тому, щоб забезпечити поразку путіна”, – відповів Джонсон Зеленському у Twitter.

Доповнення

Як писав УНН, Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів. Фінансування буде спрямовано на посилення обороноздатності України.

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