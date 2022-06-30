Зеленський подякував Джонсону за мільярд фунтів на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за надання додаткового мільярда фунтів стерлінгів на безпекову допомогу. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата
“Я вдячний прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за виділення додаткового мільярда фунтів стерлінгів на безпекову допомогу Україні. Велика Британія наш справжній друг і стратегічний партнер. Цінуємо послідовну лідерську підтримку України у протидії російській агресії”, – написав Зеленський.
Деталі
Зі свого боку прем’єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що Велика Британія повністю підтримує Україну у боротьбі з російською агресією та допомагатиме у тому, щоб завдати поразки російському диктатору.
“Велика Британія лідирує у наданні життєво важливої військової допомоги Україні. Ми, як і раніше, повністю підтримуємо президента Зеленського та український народ у тому, щоб забезпечити поразку путіна”, – відповів Джонсон Зеленському у Twitter.
Доповнення
Як писав УНН, Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів. Фінансування буде спрямовано на посилення обороноздатності України.