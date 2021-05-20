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Зеленський підписав закон щодо стажу служби працівників судової охорони

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо стажу служби працівників судової охорони. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента України.

Зеленський підписав закон щодо стажу служби працівників судової охорони

Цитата:

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу працівників Служби судової охорони" № 1417-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що служба судової охорони почала формуватися з квітня 2019 року відповідно до Закону "Про судоустрій і статус суддів" задля підтримання громадського порядку в суді, охорони судових приміщень, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей. З часом стала очевидною низка проблемних питань, що перешкоджають розвитку Служби.

"Зокрема, з'явилася потреба в зарахуванні до стажу роботи у Службі судової охорони часу проходження служби у правоохоронних та інших державних органах, що дозволяло б встановлювати співробітникам судової охорони надбавки за стаж служби, а також надавати їм додаткову оплачувану відпустку", - зазначається в повідомленні.

Так, закон, що його підписав Президент, дозволяє таке зарахування й таким чином забезпечує права працівників Служби судової охорони на належне грошове та пенсійне забезпечення.

Крім того, документ уточнює та деталізує низку інших норм законодавства, зокрема поширює дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України на працівників Служби судової охорони та визначає, що їхню підготовку та підвищення рівня кваліфікації здійснює Національна школа суддів.

Також закон надає право працівникам Служби на відстрочку від призову на строкову військову службу та дозволяє їм створювати професійні об’єднання та профспілки.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім положення щодо розміру посадових окладів працівників центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони, яке набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Доповнення

27 квітня цього року Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в цілому проект закону № 3935 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони.

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